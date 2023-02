Divulgação Caio Castro

Depois de duas edições correndo em outra categoria do automobilismo e somando vitórias épicas como o primeiro lugar no autódromo de Interlagos, em São Paulo, Caio Castro acaba de anunciar sua estreia no principal campeonato de caminhões do planeta. Trata-se da Copa Truck. O ator é o atual reforço da ASG Motorsport, da Mercedes-Benz.



"Como sou movido a desafios, não tinha como não aceitar o convite. Estou grato por dirigir ao lado de pilotos tão geniais. Que comece a temporada de 2023. Meu foco este ano é ultrapassar meus limites, agora guiando um caminhão a mais de 200km/hora", comemorou o multifacetado artista, que já iniciou os treinos e deve fazer sua primeira corrida no mês que vem, em Goiânia.

Ao falar sobre a aquisição, o CEO da ASG Roberval Andrade ressaltou que, apesar do pouco tempo de circuito, Castro já mostrou a que veio. "Tive a oportunidade de observá-lo nos bastidores e percebi que é dedicado e tem um profissionalismo que vai contribuir muito para o time. Tenho certeza de que será uma fase de evolução e de bons resultados. Nossa equipe está pronta para crescer com ele", finalizou.