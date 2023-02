Reprodução/Instagram Lenny Kravitz, Ana Hickmann, Daniel Andrade, Nico Puig e Pabllo Vittar





Lenny Kravitz já vendeu mais de 40 milhões de álbuns, sendo considerado uma das principais referências do rock. No entanto, você sabia que ele tem técnica cenográfica e visual para décor ? O astro norte-americano, que namorou ícones de beleza como Naomi Campbell e Adriana Lima, está à frente da Kravitz Design, Inc. Foi depois de estabelecer relações estéticas e funcionais em seus imóveis – e ser bastante elogiado por isso – que o cantor montou a empresa, que assina ornamentações para hotéis boutique, condomínios de luxo e parcerias com marcas importantes, como a Swarovski.

Reprodução/Instagram Lenny Kravitz







Outra personalidade que surpreendeu, ao mergulhar de cabeça no universo da construção e da elaboração de interiores, foi Ana Hickmann. A apresentadora do "Hoje em Dia" falou à "Casa Vogue" que "moda e design caminham juntos" e esclareceu que viu na reforma de sua mansão, em Itu, a poucos quilômetros de São Paulo, a oportunidade de concretizar um de seus desejos. "Ao me envolver em cada etapa da obra, consegui matar a vontade de construir do jeito que sempre almejei, realizar esse sonho de infância e, ao mesmo tempo, criar o local perfeito para receber as pessoas", justificou.

Reprodução/Instagram Ana Hickmann











A sede pelo êxito e o anseio de ampliar horizontes também são fortes características de Daniel Andrade, intérprete de Lúcio, médico de "Verdades Secretas 2", de Walcyr Carrasco. O artista apostou todas as fichas na área após ficar sem contrato, assim que finalizou a atuação em "Rei Davi", da RecordTV. Atualmente, Andrade tem um escritório que leva seu nome, no Rio de Janeiro, e uma grande lista de clientes, segundo informou o site "Notícias da TV". Nos últimos meses, aliás, foi o expediente como especialista na composição de ambientes que o aliviou diante da crise do coronavírus.

Reprodução/Instagram Daniel Andrade







Caso célebre, nessa tendência de se reinventar e virar a mesa, é o do Nico Puig. O ator, que protagonizou mais de 150 comerciais, comandou o "Revistinha" (TV Cultura) e estrelou "Sex Appeal", "Olho no Olho" e "Malhação" (Globo), só para citar alguns exemplos, faz releituras de todo e qualquer objeto e recebe encomendas de amigos e trabalhos para escritórios de arquitetura e decoração. "Comecei a tomar interesse pela sustentabilidade quando morei em San Francisco, nos Estados Unidos, em 2000. Faço reúso e resgate", afirmou o veterano em recente entrevista.

Reprodução/Instagram Nico Puig







Quem percorreu caminho contrário ao de Puig foi Pabllo Vittar. A dona do bordão "e o quê?", que fazia parte da banda do extinto "Amor & Sexo", de Fernanda Lima, teve de trancar o curso de design de interiores na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, porque não estava conseguindo conciliar as duas funções. De lá para cá, sucedeu-se uma coleção de hits, shows ao redor do mundo e a conquista de uma legião de fãs em meio a um país que ainda oferece violência e preconceito aos LGBTs. (Cabe aqui, portanto, uma emenda: Vittar não chegou ao topo. Ela ainda está, acredite, em franca ascensão).

Reprodução/Instagram Pabllo Vittar