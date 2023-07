Reprodução/Instagram Everton Di Souza, o Fofoquito

Faltando pouco menos de um mês para a chegada de seu aniversário e de mais uma edição do "Baile do Fofo" (sim, o já tradicional evento surgiu em uma das suas comemorações e deu muito certo), Everton Di Souza, o Fofoquito, repórter do "Fofocalizando", do SBT, não cabe em si de tanta felicidade.

Toda essa animação é ainda mais clara durante contato com o site. O jornalista, conhecido por se vestir de diversas personalidades para as suas coberturas do vespertino de Chris Flores, Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano, ressaltou: "Está chegando. É no dia 12 de agosto". Em seguida, dando spoiler, ele prometeu entregar entretenimento, com um festão à fantasia rodeado de gente famosa, e muito babado.





"Já tenho onze artistas confirmados. São eles: MC Ryan SP, MC Paiva, MC Pipokinha, MC PH, Grupo Envolvência, DJ Piu, DJ Gaby Soares, Naldo Benny, Tainá Costa, DJ Nathi Rodrigues e Felipe e Luan", contou Fofoquito, lembrando que o baile no Komplexo Tempo (Av. Henry Ford, 511, Mooca) será aberto ao público, e os ingressos já estão à venda no site Bilheteria Digital.