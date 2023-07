Divulgação Everton Di Souza, o Fofoquito

Em meio aos preparativos da nova edição do "Baile do Fofo", programado para 8 de agosto, no Komplexo Tempo, que fica na zona leste de São Paulo, Everton Di Souza, mais conhecido como Fofoquito, aterrissou no nordeste para conferir o São João de Caruaru, considerado o "maior e melhor do mundo". E não é que ele ficou perplexo com a grandiosidade do festejo? Este, aliás, iniciou no dia 28 de abril e segue com programação até este sábado, 1º de julho.

Mas, antes de se jogar na concorrida programação junina do Agreste de Pernambuco ao lado do colunista do jornal "O Dia" Thiago Sodré, da escritora Kyzzi Bortollo e do youtuber Rodrigo Fonseca, do canal "Papo Estiloso", o repórter do programa "Fofocalizando" badalou pelo coquetel do voo inaugural Recife-Orlando, promovido pela Azul Linhas Aéreas e a Empetur, nas dependências do aeroporto de Guararapes.





Divulgação Kyzzi Bortollo, Fofoquito, Rodrigo Fonseca (de óculos) e Thiago Sodré posam com integrantes da equipe do evento





Por meio de suas redes sociais, o comunicador disse que era "um privilégio estar aqui" e que "a sensação é de gratidão, sempre sonhei com isso". Só a título de curiosidade: o governo do estado está fazendo o maior investimento da história na confraternização caruaruense, com um aporte de R$ 4 milhões, valorizando a cultura nordestina, recepcionando turistas de todo o país e, também, gerando emprego e renda para a população.