Camilla de Lucas, que abocanhou o segundo lugar no "Big Brother Brasil 21", da Globo, não se calou diante da notícia de que o streamer Lincoln Lau ganhava mais de $ 10 mil dólares (acima de R$ 49 mil reais) por mês e enfrentava problemas financeiros. Para quem não ligou o nome à pessoa, o paulista, que atende pelo nickname "fnx" e possui uma carreira vitoriosa dentro do game, também é conhecido por sua participação no reality show "De Férias Com o Ex Brasil", da MTV, e por seu namoro com a cantora sertaneja e ex-BBB Gabi Martins.

Ao ler "O que você faria com esse valor mensal?" no perfil da Rainha Matos no Instagram, a ex-sister respondeu: "Muita gente não sabe gerenciar. Eu não vivo de acordo com o padrão que recebo porque costumo guardar. Só adquiri uma casa, que é o melhor investimento, e um carro. Prefiro gastar com viagem e pensar no amanhã. O povo esquece que internet pode não durar para sempre. Compram vários carros de luxo, bolsas de 100 mil, isso tudo passa!".





Não demorou para os demais usuários da rede social começarem a interagir na publicação. "Menina esperta", disse um, acompanhado de emoji simbolizando aplauso. "Ícone de Nova Iguaçu", acrescentou outro, fazendo referência à maior cidade da baixada fluminense, onde a influenciadora digital nasceu. Já o terceiro elogiou o posicionamento dela: "Está certinha! Com esse pensamento, não fica pobre nunca mais".