Reprodução/Instagram - 06.07.2023 Zé Celso Martinez e Marcelo Drummond se casaram um mês antes da morte do dramaturgo





Zé Celso Martinez morreu aos 86 anos nesta quinta-feira (6) , após ter 53% do corpo queimado em um incêndio no apartamento que vivia em São Paulo. A morte acontece exatamente um mês após o dramaturgo se casar com o também diretor Marcelo Drummond, de 60 anos, no Teatro Oficina.

Martinez e Drummond viviam um relacionamento desde 1986 e já eram casados no civil, mas decidiram realizar a celebração ecumênica-artística em 6 de junho no espaço fundado por Zé Celso. O Teatro Oficina é considerado um dos principais pontos culturais de São Paulo, sendo um dos teatros mais longevos do Brasil.





Celebridades marcaram presença no casamento, como Daniela Mercury, Marina Lima e Mariana Morais, que também se apresentaram no evento. A atriz Leona Cavalli deu a benção ao casal.



Julia Lemmertz, Bárbara Paz, Bete Coelho, Lígia Cortez, Joana Medeiros e Eduardo Suplicy ainda estavam entre os convidados do evento. Em registros da cerimônia divulgado nas redes sociais, Martinez aparece em uma cadeira de rodas.

















Marcelo Drummond estava no apartamento do marido no momento do incêndio, mas não teve ferimentos graves assim como o dramaturgo. O marido de Zé está internado em observação no Hospital São Paulo por conta da inalação de fumaça e foi diagnosticado com covid-19, em um estado assintomático.

O diretor segue bem na internação e se declarou ao marido antes da morte, na noite desta quarta-feira (5). "Meu amor, meu marido tudo vai ficar bem, sigo com fé. Te amo há tanto tempo e cada vez mais. Sigo junto", escreveu.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: