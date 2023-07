Reprodução/Instagram Gisele Bündchen, Bruno Gagliasso, Jonas Bloch e Júnior Hudson

Não é segredo para ninguém que Gisele Bündchen colocou a sustentabilidade em primeiro plano em todos os aspectos pessoais, desde sua perspectiva de beleza e moda, até seu estilo de maternidade. No entanto, o engajamento começou mesmo após a "modelo mais bem paga do mundo" fazer uma visita à tribo Kisêdjê na região do Xingu, na Amazônia, em 2004. De lá para cá, a top passou a valorizar projetos diferentes para proteger florestas e fontes de água.

Um exemplo disso é o "Água Limpa", que criou ao lado do pai, o educador Valdir Bündchen, em Horizontina, Rio Grande do Sul, sua cidade natal. Em recente entrevista à "Marie Claire", a übermodel e ativista gaúcha contou que, "ao longo de cinco anos, plantamos mais de 40.000 árvores e cuidamos da terra para que elas pudessem crescer fortes, o que ajudou a melhorar a qualidade da água e trouxe a incrível vida selvagem de volta à área".

Reprodução/Instagram Gisele Bündchen





De veia empreendedora, Bruno Gagliasso desembarcou com malas e mudas (100.000 serão plantadas) na causa ambientalista. Dono de duas pousadas em Fernando de Noronha, o ex-"Chiquitito" está investindo pesado em um rancho situado em um lugar chamado Membeca, no interior do Rio de Janeiro. "Quero poder dizer que fiz algo bom no mundo", declarou o multifacetado artista à "Veja". A construção é cercada de lago, horta orgânica e espaço para soltura de animais silvestres.

Reprodução/Instagram Bruno Gagliasso









Quem partilha do mesmo pensamento e segue empenhado em colaborar na formação de uma sociedade melhor e com menos impacto à natureza é o influenciador e especialista em turismo internacional e soluções de viagem Júnior Hudson. "É preciso maximizar esforços, adotar a política das boas práticas e apoiar o desenvolvimento como um todo, ou seja, viajar respeitando a cultura local, o meio ambiente e os seres humanos", destacou ao site.

Divulgação Júnior Hudson





E o que dizer de Jonas Bloch? Em suas mais de cinco décadas de carreira, o astro global de 84 anos foi responsável por tornar reais muitos personagens no cinema, teatro e TV. O que poucas pessoas sabem é que, paralelamente à sua formação de ator, cursou artes visuais. Em seu currículo, há uma variedade de experiências, indo de Shakespeare a comédias de costumes, de filmes ambiciosos a novelas leves e musicais. Soma-se a isso o lado palestrante.

O veterano, que é pai da não menos talentosa Débora Bloch, participou da terceira edição do webinar "Sustente-se: o Turismo do Agora", que tem a preservação ambiental como um dos pilares de atuação. Há mais de 23 anos convivendo com a comunidade de Lavras Novas, em Minas Gerais, Jonas mostrou a forte vocação da cidade para o segmento, com roteiros que contemplam não apenas a história, mas também a valorização dos costumes.



Divulgação Jonas Bloch