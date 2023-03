Reprodução/Instagram Bruno Gagliasso mostra casa exclusiva para momento a sós com Giovanna Ewbank

Com o tempo, o rancho da família de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank fica cada vez mais completo. O ator mostrou aos seguidores a 'casa do lago', um local exclusivo do casal.

No perfil do Instagram, o artista exibiu fotos do local que conta com cozinha, quarto e banheiro para os pombinhos curtirem um tempo a sós.

"Hoje a Casa do Lago ficou pronta e decorada. Ela foi feita para ser um cantinho meu e da Gio curtirmos a dois, longe de tudo e todos, no meio da natureza, ao som dos pássaros", escreveu ele na legenda.

Dando uma pausa no podcast com Fernanda Paes Leme, Giovanna anunciou um projeto no canal do Youtube que mostra o dia a dia dela e da família no Rancho da Montanha, que pertence à família e fica localizado no ineterior do Rio de Janeiro.

Vale lembrar que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank são pais de três filhos: Titi, Bless, e Zyan.





