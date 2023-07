Reprodução/Instagram Ana Clara Lima

"Nem tudo é o que parece ser" é uma conhecida expressão popular que, nesse momento, eu arriscaria dizer que cai como luva e serve para ilustrar o exposed que Daniel Nascimento, dos sites "The Music Journal Brazil" e do "Terra", fez a respeito do jeito "sisudo" de Ana Clara Lima pelos ambientes globais.

Para quem ainda não está por dentro do enredo, a ruiva, alçada à fama após participar do "Big Brother Brasil 18", foi acusada por um ex-colaborador da emissora da família Marinho de fingir "fraternidade" somente quando as câmeras estão ligadas e posicionadas (sim, nós já vimos esse filme antes), porque, quando as luzes se apagam, a história é bem diferente.





Reprodução/Instagram Ana Clara Lima





De acordo com o relato da fonte de Daniel Nascimento, a ex-sister passa por todos nos corredores e não dá um bom-dia, exceto quando se trata de alguém do alto escalão. Aí a coisa muda completamente de figura. Ao recordar um episódio em que estava conversando com outros funcionários, entre eles, um diretor, contou que "Ana Clara chegou, entrou na roda, cumprimentou apenas o 'chefão' e se retirou".

Depois, disse ter cruzado inúmeras vezes com a apresentadora nos bastidores e que nunca a viu sorrindo, nem falando com ninguém do setor operacional: "Sempre de cara fechada e sem demonstrar simpatia". Procurada, a moça não retornou até a publicação deste texto. O espaço, no entanto, segue aberto caso queira se pronunciar.