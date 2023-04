Reprodução/Instagram Ana Clara Lima

Ana Clara soltou o verbo e expos críticas para os ex-BBBs que opinam na temporada atual do reality. Para a apresentadora, alguém que já passou pelo que os atuais confinados estão passando não deveria falar mal.

“Cara, torce para quem você quer torcer, fala bem de quem você gosta. Não fala mal de outra pessoa. Já tem uma enxurrada de gente fazendo isso”, recomendou a apresentadora.





Em entrevista ao “Quem Pode, Pod”, Ana Clara explicou que uma pessoa que já passou pelo confinamento do “BBB” deveria ter mais empatia com outros participantes. “Você sabe o quão fo** é estar ali”, afirmou.

