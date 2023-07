Divulgação Matheus Dantas, Júlia Teodora e Eloá Ataíde

Cearense "de língua solta", Chico Anysio não era um. O comediante, um dos maiores gênios da categoria no país, se transformava em quantos queria quando encarnava um dos vastos personagens que ele criou. Foi um gigante. Ao longo do tempo, envolveu público de várias gerações. Um exemplo disso é o musical "EscolinhaZinha do Professor Raimundo", inspirado no programa da Globo e que traz no elenco nomes como Matheus Dantas, Júlia Teodora e Eloá Ataíde.

Matheus brilhou em novelas como "Alto Astral", "Jesus", "Nos Tempos do Imperador" e "Reis" e agora dá vida a Ptolomeu, o "aluno inteligente da classe". Júlia, antes de conquistar o papel de Marina da Glória, a "protegida pelo mestre", fez participações em "Gênesis" e "As Five". Já Eloá, que ostenta no currículo mais de oito peças, não escondeu a alegria quando soube que seria a versão mirim do "ingênuo" Seu Batista. Ah, e na linha de frente como protagonista da produção, André Lucas, filho de Anysio.





A montagem conta com a direção de Cininha de Paula e Charles Davis, roteiro de Gustavo Klein, direção musical e preparação vocal de Juliana Moulin e coreografia de Cesar Viggiani e tem a estreia programada para os dias 15/16 e 22/23 de julho, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, às 15h e 18h. Por fim, mas não menos importante, os ingressos estão à venda pelo site Sympla.