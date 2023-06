Divulgação Lorena Queiroz

Um dos trabalhos mais desafiadores de Lorena Queiroz acaba de ser bem recompensado. Após encantar multidões no streaming, "Alice No Mundo da Internet", lançado em agosto de 2022, levou o título de "melhor narrativa" na 16ª edição do Atlanta Children's Festival 2023, nos Estados Unidos.





Ao falar da importância do evento para a sua trajetória, a atriz, que, vira e mexe, é lembrada como a protagonista de "Carinha de Anjo", do SBT, declarou que "Alice foi uma megadesafio, tanto profissional, quanto de imaginação, porque gravamos em chroma key. Foi divertido, e eu amei o resultado. É uma honra receber essa homenagem".





Divulgação 'Alice no Mundo da Internet'





Neste ano, a temática da premiação explorou os sonhos. "Sonho" esse que também virou realidade na vida de Jim Anotsu, que assina a coautoria do roteiro ao lado de Fabrício Bittar. "Feliz em compartilhar que a obra infantil que escrevi venceu no prêmio internacional de Atlanta", publicou o autor em seu perfil no Twitter.



Inspirado em "Alice no País das Maravilhas", de Lewis Carroll, o audiovisual conta a história de Alice, uma pré-adolescente que vai parar dentro de um computador e acaba encarando algumas situações inusitadas. "Gosto do feedback que as crianças me passam quando me contam o que acharam do projeto. É o reconhecimento do que faço", disse a estrela teen ao site.





Feliz de compartilhar que o filme infantil que escrevi venceu no prêmio internacional Atlanta Children's Festival 2023.



