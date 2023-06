Reprodução/Instagram Maurício Andrade e Claudia Pacheco

Conhecida por seu trabalho como apresentadora de programas como o "Mulheres em Foco", da Rede Mulher de Televisão, e o "Pra Você" e o "Best Shop", ambos da TV Gazeta, Claudia Pacheco, que atualmente está no comando do "Vitrine Aprenda e Faça", da emissora católica TV Pai Eterno, aproveitou uma brecha na agenda de gravações para colocar o pé na estrada e comemorar mais um ano de vida cercada por belezas naturais.

Claudinha, como é carinhosamente chamada por quem acompanha seu trabalho em frente às câmeras, escolheu a paradisíaca Capitólio, que tem menos de nove mil habitantes e fica no sudoeste de Minas Gerais, para curtir dias de descanso e relaxamento ao lado do marido e fiel escudeiro, o personal trainer Maurício Andrade. "Só agradecer sempre, minha gente! Meu beijão em cada um", começou dizendo ela na legenda de uma publicação no Instagram.





Sem esconder a alegria, a artista deu detalhes da programação especial na manhã desta quinta (29). "O dia de ontem foi extraordinário, primeiro por receber tanto carinho (incrível como faz um bem danado). Depois, pelo belo banho de cachoeira 'daqueles em que você entra na água gelada' e sai com o corpo revigorado, agradecendo a 'coragem' de ter entrado. E um final de tarde e começo de noite num restaurante extraordinário, o Hud's Escarpas do Lago", derreteu-se.