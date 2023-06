Pupin+Deleu Jacqueline Sato





Prestigiada como uma das mais novas integrantes da Academia do Emmy Internacional, Jacqueline Sato mostrará vertentes bem diferentes, e em funções distintas, ainda este ano. Com participações em folhetins da Globo, como "Além do Horizonte" e "Sol Nascente", ela tem buscado sempre desafios singulares para expandir sua carreira e consolidar seu lugar como um dos principais nomes na luta pela representatividade amarela no entretenimento.

Sato estará à frente do "Mulheres Asiáticas", que será transmitido pelo E! Entertainment. O programa, pioneiro em seu segmento, tem como premissa mostrar a pluralidade e a riqueza da cultura dos povos asiáticos e seus descendentes, indo além da superficialidade dos estereótipos. A primeira temporada terá como destaque nipo-brasileiras que são referências em suas áreas de atuação, desconstruindo preconceitos enraizados.





"É necessário que as 'minorias' contem suas próprias vivências. É preciso dar ouvidos a quem tem o lugar de fala na hora de elaborar um roteiro, dirigir uma cena, senão esse círculo vicioso nunca chegará ao fim. Talvez, por ter estudado comunicação e artes, vejo uma enorme responsabilidade em relação aos conteúdos que são criados pela indústria cultural, que tem força e molda comportamentos", disse a paulistana durante o bate-papo com o site.

Além disso, Jacqueline aguarda também a estreia de "A História Delas", que será exibida na plataforma Star+. Na série, divide a cena com as não menos talentosas Letícia Spiller e Cris Vianna em uma história que tem na "linha de frente" mulheres reais e imperfeitas. A narrativa é conduzida por personagens femininas que vão se redescobrindo e explorando discussões sobre raça, classe social e sororidade.