Reprodução/Instagram Daniel Adjuto





Daniel Adjuto usou o Twitter na tarde desta quinta-feira (23) para anunciar aos seus mais de 77 mil seguidores que conseguiu reaver o smartphone da Apple levado por um bandido no começo do mês. "Lembram desse tuíte? Acabei de ser avisado que acharam meu aparelho. Vou buscar e já conto!", começou dizendo o jornalista e ex-apresentador do SBT e da CNN Brasil.



Em seguida, ao assumir um tom conciliador em seu discurso e agradecer aos policiais da Bahia, em especial ao delegado Delmar Araújo Bitten, por buscar elucidar a autoria do crime, Adjuto falou que o objeto havia sido adquirido por um homem da região metropolitana de Salvador por R$ 5,2 mil: "Comprou de um mototaxista que dizia estar apertado e precisando de dinheiro. Foi ouvido".





Por fim, acrescentou: "Certamente [o iPhone] já estava circulando de mão em mão, mas foi possível chegar até ele por um sistema de localização. Agora, a Polícia Civil segue na investigação. Obrigado aos agentes e a quem ajudou a divulgar aqui!". Diante do fato, não faltaram palavras de apoio, como: "Olha, que milagre! Porque, quando o pertence é de algum anônimo, a resposta é 'que pena'", e "seu caso é a exceção da exceção".

Lembram desse tuíte? Acabei de ser avisado pelo delegado que acharam meu celular. Vou buscar e já conto! 🎉 https://t.co/Boji3RhU95 — Daniel Adjuto (@DanAdjuto) February 23, 2023





Celular recuperado! Agradeço ao delegado @Delmarbitten que me ligou hoje e deu a boa notícia! O celular tinha sido comprado por um homem da região metropolitana de Salvador por R$ 5,2 mil. Comprou de um mototáxi que dizia estar apertado e precisando de dinheiro. Ele foi ouvido. pic.twitter.com/z5sgsEADgc — Daniel Adjuto (@DanAdjuto) February 23, 2023





Certamente o aparelho já tava circulando de mão em mão, mas foi possível chegar até ele por um sistema de localização. Agora, a Polícia Civil segue na investigação. Obrigado aos agentes e a quem ajudou a divulgar aqui! — Daniel Adjuto (@DanAdjuto) February 23, 2023





Obrigado, Polícia Civil da Bahia! — Daniel Adjuto (@DanAdjuto) February 23, 2023