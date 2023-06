Divulgação Tânia Oliveira





O inverno começou oficialmente nesta quarta-feira (21) no hemisfério sul, às 11h58. Ciente disso, a ex-panicat Tânia Oliveira, que está no comando do programa "São Paulo Dá Sorte", da RedeTV!, abriu o jogo e revelou o que não pode faltar em seu guarda-roupa durante este período do ano: pantufa.





Divulgação Tânia Oliveira com uma das criações de Joe Santos

Brincando com os versos de "Livre Estou", do filme "Frozen — Uma Aventura Congelante", da Disney, ela escreveu "Lérigou!". Na sequência e no melhor estilo dos profissionais que comandam quadros de meteorologia na TV, fez um acréscimo. "Até tem um sol por aqui, mas que está frio, está sim! Porém, sou [e estou com] pé quente", escreveu a artista na legenda de uma publicação em que aparece usando um dos modelos exclusivos da marca capitaneada por Joe Santos, a Só Pantufa.

Mas ela não é a única famosa a se render ao acessório, não. Simaria Mendes surpreendeu os seguidores ao postar uma foto com uma camiseta e o calçado verde-limão, mostrando o gosto pela moda confortável. E, em março, Marina Ruy Barbosa marcou presença em um evento utilizando um item marrom com acabamento de pelinhos, dando um toque de estilo ao seu look. Como não se apaixonar?