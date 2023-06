Reprodução/Instagram Sucesso na TV e na internet, novo musical junino de Mika lota o Teatro MorumbiShopping





Atenção, papais! Após a temporada triunfal no Rio de Janeiro, o "Arraial da Mika", inspirado na série de animação nacional, que tem mais de um milhão de inscritos em seu canal oficial do YouTube e foi indicada ao "Emmy Kids Awards" em 2017, estreou no palco do Teatro MorumbiShopping, em São Paulo, com ingressos esgotados, neste fim de semana.

Quem viu garante que a montagem protagonizada por Mika e sua turminha, criada e roteirizada por Elizabeth Mendes e Rodrigo Maiellaro, coreografada por Luciana Basso, do Grupo Raça, e produzida pela Plinta Kids e Supertoons, conta com muitas brincadeiras, aprendizados, danças e canções típicas que empolgam crianças e adultos.





Reprodução/Instagram A garotinha Mika, protagonista da animação





"O Arraiá da Mika 'tá de enchê os óio'. É dinâmico e divertido", brincou a mãe de um dos pequenos presentes no saguão do local, após a apresentação. A moça, aliás, deixou escapar o desejo de voltar para ver novamente o espetáculo, já que ouviu dizer que ele ficará em cartaz até o próximo domingo, dia 25. Ah, e detalhe: com início pontualmente às 15h.