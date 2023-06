Divulgação Atores mirins de 'Terra e Paixão' prestigiam lançamento de campanha de inverno





Na tarde deste domingo, dia 18, o Espaço Cultural do Barra World Shopping & Park, que fica no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi palco de um evento que uniu talento e solidariedade. Trata-se do "Inverno Sem Fome", da MG Kids Produções, do RP e promoter Miltinho Gonçalves.



Por lá, nomes como Miguel Galhardo, Valentina Couto, Matheus Assis, Fred Garcia e Felipe Melquiades mostraram que, apesar da pouca idade, sabem reconhecer a importância de iniciativas como essa para que as pessoas tenham um pouco de conforto nesse período de frio mais intenso.





Além dos atores que estão no ar na novela global escrita pelo dramaturgo Walcyr Carrasco, outras estrelas infantojuvenis como Pedrinho Mello, Arthur Policarpo, Arthur Ferreira, Ygor Marçal e Davidzinho Queiroz também abraçaram a causa, que, na estreia, arrecadou mais de cem cobertores.

"Mostramos aos pequenos astros quanto é bom doar amor e presença ao próximo. O valor de cada camiseta do projeto vendida é revertido na compra de dois cobertores para quem precisa de um pouquinho de calor humano", afirmou Gonçalves, por meio de um comunicado enviado à imprensa pela sua equipe de assessoria.