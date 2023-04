Walcyr Carrasco

Quatro anos após "A Dona do Pedaço", o autor volta a comandar uma novela das nove na emissora. O projeto chega na Globo depois de uma polêmica na segunda temporada de "Verdades Secretas", que resultou na saída de Camila Queiroz do elenco por atritos criativos com Walcyr. Enquanto isso, a atriz estrela "Amor Perfeito", atualmente no ar na faixa das seis.