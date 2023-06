Divulgação/RedeTV! Domingos Neto, o Netão, Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy





Acumulando mais de milhões de visualizações no "Mangia Bene!" (do italiano, comer bem), canal do YouTube onde ensinam deliciosas receitas, como spaghetti alla carbonara, pasta al pesto, strogonoff e penne alla vodka, Marcelo e Chris trazem, dessa vez, com a presença de Netão, um rosbife de filé mignon com taglia di patate.

Enquanto Netão compartilha suas melhores dicas para valorizar o corte bovino, o casal se dedica ao acompanhamento, que leva batatas, zucchine e pomodorino, temperados com azeite, páprica, alecrim e parmesão.





Com uma pitada de leveza e descontração como ingredientes essenciais no preparo da proteína, o comandante do "Na Grelha com Netão", exibido nas noite de segunda pela emissora de Osasco, também põe mostarda, sal de parrilla e alho para complementar os sabores.

Harmonizando perfeitamente, a carne e os legumes ainda ganham um toque extra com um molho feito a partir de uma técnica semelhante à deglaçagem, na qual Netão adiciona vinho à panela em que o prato principal foi feito, ressaltando a suculência do filé mignon.

"Foi só escutar o cheiro que a boca encheu d'água aqui", elogiou um seguidor na publicação. "Tá doido, que delícia! Esse trem ficou bom demais", ressaltou outro. Já um terceiro não se segurou: "Queria isso no meu almoço de agora".