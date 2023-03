Reprodução/Márcio Pereira Duda Nagle e Domingos Neto, o Netão





Recém-separado de Sabrina Sato, Duda Nagle foi um dos convidados da confraternização de estreia do "Na Grelha com Netão", do açougueiro influencer Domingos Neto, que aconteceu na unidade da boutique de carnes Bom Beef (a mesma da rede da Bom Beef Burgers), na zona sul de São Paulo, na noite desta segunda-feira, dia 27. Por lá, parabenizou o anfitrião pela novidade, reencontrou pessoas próximas e viu a atração ser exibida no telão. O entrevistado? Danilo Gentili.





Netão, como é conhecido em todo o país pela habilidade em cortes nobres e por já ter inspirado milhões de usuários por meio de seus conteúdos publicados nas plataformas digitais, onde soma três milhões de seguidores, cumprimentou e posou para fotos com todos aqueles que marcaram presença. "Ainda estou sem palavras para descrever tanta emoção", disse o apresentador pouco antes de ver o seu projeto "criar forma" e ser levado ao ar pela emissora de Osasco.





Marcio Pereira Domingos Neto, o Netão





Ao usar o Instagram para divulgar alguns registros do evento, fez uma série de agradecimentos. "Muito obrigado por todas as mensagens, por todo apoio e por acompanharem pela tela da RedeTV! Reunimos alguns amigos, minha família, nossa equipe de produção e nossos parceiros para assistir juntos, com churrasco, e celebrar esse momento tão especial. Que seja o primeiro episódio de muitos", manifestou-se ele, para, logo em seguida, cravar: "Começa aqui uma nova história".

No talk show que marca seu début na TV, o youtuber receberá celebridades e personalidades para um bate-papo leve e intimista à beira da churrasqueira, enquanto mostra técnicas de preparo, curiosidades, dicas de receitas, temperos exclusivos e as melhores maneiras de valorizar as peças bovinas de um bom e verdadeiro churrasco, uma das preferências do paladar do brasileiro. "Na Grelha com Netão" será transmitido semanalmente, às segundas-feiras, no prime time na RedeTV!.