Divulgação Mongo e Drongo





Tem novidade na área. Trata-se da estreia de "Mongo e Drongo" na grade de programação da PlayTV. A animação infantil, que apresenta a rotina de dois amigos inseparáveis e é sucesso absoluto na web, por intermédio do canal Abluba TV, com mais de quatro milhões de inscritos, ocupará a faixa matinal da emissora paulistana a partir da próxima segunda-feira, dia 19.





"Mongo e Drongo é uma dupla frequentemente disposta a mergulhar em grandes aventuras. Para conferir esta e outras atrações, fique ligado no Playground! Ele vai ao ar de segunda a sexta, às 8h da manhã", comunicou a PlayTV, dirigida por Marco Zago, profissional renomado com vários anos de mercado e com passagens pelas principais estações televisivas do país, por meio do Twitter.





Reprodução/Instagram Mongo e Drongo





Os episódios mostram Mongo e Drongo explorando a cidade de Mondrosville e ressaltando com bom humor valores como amizade e respeito à diversidade. Com assinatura da Abluba Estúdios, a série é uma criação de J. Anderson e suas filhas, Ravena e Fernanda, que, junto da equipe, dão vida aos personagens no roteiro, desenhos e dublagem.

