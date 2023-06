Joao Caldas Filho Irene Ravache





"Eu rezei para não tossir durante o espetáculo." Foi assim, com essas palavras, que Irene Ravache deu o pontapé inicial à conversa com quem lotou o Teatro Renaissance e conferiu a sessão de sábado (10) do elogiado monólogo "Alma Despejada".

O receio não era em vão. É que, na comédia dramática, escrita por Andréa Bassitt e dirigida por Elias Andreato, ela interpreta Teresa, uma senhora com mais de 70 anos que, depois de falecida, faz uma última visita à casa onde morava e revisita as lembranças de uma vida feliz, porém imperfeita, ao lado do marido e dos filhos. "Já pensou em morto tossindo?", questionou, levando parte dos espectadores às gargalhadas.





Joao Caldas Filho Irene Ravache





Ravache também elogiou a participação de todos os que ali estavam. "Muitíssimo obrigada", disse, mencionando que a exibição "só acontece com a presença do público. Não adianta a gente ensaiar entre os nossos colegas, não adianta. Cada dia é cada dia, e cada plateia é cada plateia, e posso garantir que estavam talentosíssimos".

Depois, abriu um parêntese para indicar duas outras obras. A primeira delas é "Andaime", que é encenada às terças e quartas no Teatro Folha, no Shopping Pátio Higienópolis. "Eu gostei tanto, tanto que recomendo a vocês. Vai ficar em cartaz até o final do mês de junho", pontuou.

Por fim, destacou a reestreia do solo de Flávia Garrafa, "Fale Mais Sobre Isso", no palco do próprio Renaissance. A esse, no entanto, a veterana, uma das maiores atrizes brasileiras, garantiu ainda não ter assistido. "Só não vou hoje [sábado] porque estou resfriada", justificou.

Como é bom ver gente talentosa em cena! ❤️ Mesmo resfriada, Irene Ravache um amor, uma simpatia! Sessão de sábado (10) do monólogo “Alma Despejada”. pic.twitter.com/FTrNw3WEaP — Marcelo Bandeira (@tchelobandeira) June 14, 2023