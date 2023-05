Joao Caldas Filho Irene Ravache





Monólogo protagonizado por Irene Ravache, "Alma Despejada" reestreia no dia 26 de maio no Teatro Renaissance, em São Paulo. Com roteiro de Andréa Bassitt e direção de Elias Andreato, o espetáculo conta a história de Teresa, uma senhora de 70, 80 anos que, depois de falecida, visita pela última vez a casa onde morou e relembra algumas passagens tocantes. A obra, que mistura emoção e humor, segue em cartaz até o dia 30 de julho, às sextas (21h), aos sábados (19h) e aos domingos (17h).

Divulgação Irene Ravache em 'Alma Despejada'





"Alma Despejada" foi escrita especialmente para Irene Ravache, em 2015. A teatralidade da criação de Bassitt (que também assina "As Turca" e "Operilda na Orquestra Amazônica") instiga o espectador a seguir uma narrativa aparentemente trivial, mas com uma trajetória surpreendente. "Teresa é mostrada diante de sua própria essência e, a partir dessa visualização, encontra o entendimento da sua existência. É como se precisássemos abandonar a matéria para sermos conscientes de nós mesmos", destacou o diretor Elias Andreato.

"Eu fiquei fascinada com esse enredo e sua poesia. É delicado e fala da memória de uma professora de classe média na minha faixa etária. Mesmo sabendo que a personagem está morta, não é uma peça triste, pesada ou rancorosa. Eu adoro esse tipo de possibilidade que o tablado oferece. E não tenho medo de misturar essas coisas, porque isso faz parte. Nossa vivência não é linear. Ela tem essas nuances", confessou Irene Ravache, que brilhou em um dos episódios da série "Sob Pressão", da Globo, no ano passado.

A instigante produção estreou na capital paulista, em setembro de 2019, no Porto Seguro, e fez temporada no Teatro Folha até o início de 2020 (interrompida pela pandemia). Além disso, foi apresentada de forma on-line em Portugal e no Teatro WeDo!, além de realizar sessões virtuais para o Sesc São Paulo e Instituto Usiminas.