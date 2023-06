Reprodução/Instagram Luan Santana e Antonio 'Cara De Sapato' Jr.





Em recente entrevista à "Caras", Amanda Meirelles, ganhadora do "Big Brother Brasil 23", disse que tem recebido muitos comentários sobre seu relacionamento com Antonio "Cara De Sapato" Jr., lutador de MMA que foi seu grande aliado durante o confinamento no reality da Globo. No entanto, a médica intensivista tratou logo de esclarecer que ambos são apenas bons amigos e que não tem como falar de sua participação sem citá-lo. Até aí, ok.

Mas uns flagrantes dos dois juntos curtindo o show "Luan City Festival", no dia 5 de maio, no Parque Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, repercutiram novamente nas redes sociais e em grupos de WhatsApp. No material, é possível ver o fortão observando o sertanejo (que está usando um roupão branco) de cima a baixo enquanto ele abraça, beija e parabeniza a ex-sister. O atleta ainda esboça um sorriso amarelo, meio sem jeito, sem graça.





















Reprodução/Instagram Luan Santana, Amanda Meirelles e Antonio 'Cara De Sapato' Jr.

Nos comentários de uma publicação que fez o compartilhamento do conteúdo e o sonorizou com a música "Fuãn fuén fuon", que sinalizava as entradas de Jade "Chiara" Picon na recém-terminada novela "Travessia", não faltaram comentários, como: "Que lindo, o ciúme continua do mesmo jeito", "esse cara gosta dela, mas não dá o braço a torcer", "amei o olhar", "Papato nem disfarça" e "isso vai terminar no altar".