Reprodução/Instagram - 25.05.2023 BBB 23: Amanda nega namoro com Cara de Sapato e reafirma amizade

Notícia triste para os "docshoes"! A campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, negou os boatos de romance com Cara de Sapato e reforçou que a relação dos dois não passa de amizade.



A médica foi uma das convidadas para assistir ao desfile de uma grife no São Paulo Fashion Week (SPFW). Na oportunidade, foi questionada pelo Gshow sobre os rumores de que estaria namorando o ex-colega de elenco.

"Nós somos amigos, grandes amigos. Mantemos o mesmo carinho. Nós mantemos a mesma relação que tínhamos na casa. Nossa amizade continua muito forte aqui fora. A gente continua se apoiando nos projetos pessoais. E a gente se conecta em um lugar de muito carinho e respeito", disse a ex-BBB.

Amanda também falou sobre o carinho dos fãs que shippam o casal e sobre os ataques que recebe frequentemente dos haters: "A gente não consegue agradar todo mundo, mas estou recebendo tanto carinho, tanto amor, que ainda não consegui ter muito tempo para olhar as mensagens ruins ou as energias que não são positivas. Estou recebendo muito carinho, então isso acaba sobressaindo mais do que a parte ruim dos haters".

Contato com os outros brothers

Na entrevista, a campeã do BBB 23 ainda abriu o jogo sobre o contato com os outros participantes após o fim do programa. "Está corrido para todo mundo, mas tenho um grupo de conversa com as 'Desérticas'. A gente conversa sobre tudo. Sobre os planos pessoais, profissionais, sobre o que a gente está fazendo. A gente mantém uma relação muito próxima, de muito carinho. A mesma relação que tínhamos na casa também. Esses dias conversei com a Alface, converso com a Tina com muita frequência, com o Fredinho...".

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente