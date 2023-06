Reprodução/Instagram Rosana Hermann





Rosana Hermann não escondeu a alegria com a notícia da recontratação do doutor Marcos Wesley Silva que indicou, junto a uma lista de remédios, sorvete de chocolate e "Free Fire" [joguinho de ação disponível no celular] a um menino de nove anos com sintomas gripais. O caso ganhou repercussão nacional no último dia 18.

O retorno do profissional à Unidade de Pronto Atendimento de Osasco (UPA) foi solicitado pelo prefeito, Rogério Lins, que avaliou o episódio como um tratamento atencioso, pautado no diálogo e na compreensão das dores do paciente, apesar das reclamações feitas pela mãe. Lins também salientou que o procedimento adequado estava descrito no receituário.





Ao compartilhar o print da matéria publicada pela "Folha de S.Paulo" em seu perfil no Twitter, a jornalista e ex-apresentadora do telejornal "Fala Brasil", da RecordTV, e do vespertino "Atualíssima", da Band, não se segurou: "Ainda bem! Tem que ser muito tonto para condenar um especialista que foi correto and fofo com uma criança doente! Ele deve ter perguntado do que o garoto gosta e recomendou!".

