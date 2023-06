Divulgação Ayrton Senna





Após temporada de sucesso em São Paulo e em Porto Alegre, o projeto "Eu, Ayrton Senna da Silva", promovido em parceria com a YDreams Global, chega ao terraço de eventos do Shopping Recife no dia 3 de agosto. Os ingressos, no entanto, estão disponíveis para compra desde o último dia 23.





Divulgação Mostra interativa 'Eu, Ayrton Senna da Silva'

Durante o percurso expositivo, os admiradores poderão conhecer detalhes da vida e trajetória do automobilista morto em 1994, desde sua infância, vitórias iniciais no kart até os tempos de glória, como o primeiro campeonato mundial, em 1988, e o tricampeonato, conquistado em 1991.

Para tornar a experiência ainda mais completa, os visitantes terão a narração única e em primeira pessoa do Ayrton. A viagem no tempo, comandada pela voz do ex-piloto de Fórmula 1, terá narrativa gerada por inteligência artificial. Outra novidade é um holograma em 3D que ficará em uma das salas.





"A gente espera que o público se emocione. Conseguimos colocar o Ayrton falando sobre a própria carreira, o que é tocante não só para os fãs, mas para nós também", destacou Bianca Senna, CEO da empresa Senna Brands e sobrinha de um dos maiores brasileiros de todos os tempos.