Lucas Neves promove pegadinhas à la Silvio Santos e faz sucesso na web

Os vídeos de Lucas Neves merecem um selo "ma oê" de qualidade. O motivo se deve ao fato de os últimos conteúdos produzidos pelo comediante saquaremense "beberem da mesma fonte" das atrações do dominical do SBT e deixarem as câmeras escondidas registrarem os sustos com personagens monstruosos em plena madrugada. Em um deles, interpreta a "mulher de branco" e, em outro, o "palhaço do cemitério".

O resultado não tem agradado apenas aos usuários da plataforma, mas também ao youtuber, que tem 420 mil inscritos em seu canal e é conhecido por utilizar o engajamento nas redes sociais para praticar o bem ao próximo. "Troco publicidade e parcerias por cestas básicas e algumas campanhas comerciais para empresas de supermercados por alimentos", explicou o rapaz, que ajuda mais de trinta famílias em sua cidade natal.



Essas ações estão incluídas no projeto de sua vida, o Instituto Lucas Neves On, que já existe de forma remota e, em breve, terá sede física. Segundo ele, a proposta da instituição é dar atenção integral às pessoas que consomem álcool e outras drogas, assim como a de seus familiares, por meio do esporte, da dança e do teatro. Isso porque, "onde existem esses programas de apoio, observa-se uma queda anual da criminalidade", como afirmou.



Mas, antes que mudemos de assunto, existe um detalhe importante a ser mencionado: os seguidores têm se colocado inteiramente à disposição para participar das próximas aventuras dele. "Lucas, como recruta esses atores? Posso me inscrever?", "me chama para gravar. Sou de Araruama, mano" e "sei que o Lucas não é fake, pois meu primo já caiu na distração. Hahaha" são algumas das mensagens deixadas no campo de comentários do YouTube.