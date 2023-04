Reprodução/Instagram Morre Milton Franchescini, ator famoso pelas pegadinhas do Silvio Santos

Morreu Milton Franchescini, ator do programa do Silvio Santos, aos 87 anos. Ele estava internado no Hospital Sancta Maggiore e teve uma insuficiência respiratória.

Nesta quarta-feira (5) o SBT emitiu uma nota oficial anunciando a morte do artista, que esteve presente na atração da emissora entre 2011 e 2018.





Milton ficou famoso como um dos atores do quadro Os Velhinhos se Divertem, exibido dentro do programa do patrão.

"Ao lado de um extenso conjunto de atores, Milton se destacava pelo talento e versatilidade, marcando os 60 anos do Programa Silvio Santos. Os amigos e colegas de SBT se entristecem pela perda do querido amigo e parceiro, desejando que Deus conforte os corações de seus familiares neste difícil momento", diz a nota do SBT.

O corpo de Miton será cremado no Cemitério de Vila Alpina, em São Paulo, em uma cerimônia restrita para familiares.





