Reprodução/Instagram Dira Paes e Carina Alves









Na próxima terça-feira, 30 de maio, às 18h, a Casa Camolese, na zona oeste do Rio de Janeiro, será palco para o lançamento da história de Anamã, uma menina da etnia potiguar, que vive com a família no litoral da Paraíba e adora surfar. Ela usa cadeira de rodas e precisa de recursos acessíveis e do suporte de outras pessoas para desfrutar da sua paixão.



Divulgação Carina Alves





A obra, escrita pela psicóloga e doutora em educação Carina Alves, com uma introdução de Dira Paes e ilustrado por Roney Bunn, é o resultado da imersão de Carina, fundadora do Instituto Incluir, junto às comunidades indígenas de Baía da Traição, também no estado paraibano.





Reprodução/Instagram Dira Paes





"Anamã se junta aos outros personagens dos meus trabalhos infantojuvenis, com e sem deficiência, que nos ensinam muito sobre a importância da inclusão, da diversidade, da acessibilidade, dos direitos humanos e do empoderamento de meninas e mulheres", disse a autora ao site.

Já Dira, uma das mais importantes vozes em defesa dos direitos dos povos originários, destacou a resiliência da protagonista do projeto literário diante das dificuldades, convidando-nos a conhecer o bom humor e a animação de Anamã. A artista enfatizou que ler essa narrativa será como um processo de autoconhecimento, no qual nos permitiremos ser Anamã por um dia.