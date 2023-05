Reprodução/Instagram Kerline Cardoso, Tati Zaqui e Thomaz Costa





Kerline Cardoso usou a sororidade para tomar as dores de Tati Zaqui. Ao compartilhar um post no Twitter que trazia uma foto da funkeira beijando Thomaz Costa, de quem, aliás, se separou recentemente, em meio à troca de farpas e acusações, a ex-participante do "BBB 21" e de "A Fazenda 14" não aliviou para os lados do ex-ator de "Carrossel" e ex-colega de confinamento na atração rural.

É que, ao ler a legenda que se referia a ele como "moleque ridículo" e questionava a possibilidade de a imagem ter sido publicada propositalmente para confundir os seguidores do agora ex-casal e deixar subentendido que os dois haviam retomado a relação, Kerline não pensou duas vezes em responder. "Óbvio que é antiga, a Tati está bem longe dele. Mais uma tentativa de descredibilizá-la apenas", desabafou no microblog.

















Thomaz Costa e Tati Zaqui





Para quem não está por dentro do imbróglio, Tati denunciou o ex-noivo na semana passada. E, segundo informações da Polícia Civil, a cantora relatou ter sido agredida com mordidas e intimidada com uma faca.

Por isso, foram solicitadas medidas protetivas de urgência à vítima, e o caso foi registrado como dano, ameaça, violências doméstica e psicológica contra a mulher e lesão corporal na delegacia de São Caetano do Sul, no ABC paulista.

