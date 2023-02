Reprodução/Instagram Luiza Brunet volta à avenida para o Carnaval 2023

O Carnaval 2023 está rolando e, após 11 anos, Luiza Brunet, volta para a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para celebrar o centenário da Portela. A ex-modelo que brilhou nos anos 90 é, atualmente, considerada uma das maiores musas dos desfiles.

Em entrevista ao iG Gente, Luiza abriu o jogo da decisão de deixar a avenida de lado e acompanhar a festa em casa ou nos camarotes.





"Eu acho que tudo na vida é uma fase. Eu passei 30 anos praticamente no Carnaval e achei que já tinha cumprido o meu papel de participar", afirmou a ex-rainha.

Agora, ela retorna a frente da bateria para comemorar 100 anos da Portela, com o enredo 'O azul que vem do infinito', de Renato e Márcia Lage. "Eles fizeram uma revisita na história, nas personalidades que participaram ativamente do Carnaval da Portela e descobriram que eu sou a mais antiga. Vai ser uma homenagem super especial", garantiu.

Aos 60 anos, Luiza adianta que preparou uma roupa adequada para a festa, porém, diferente das fantasias carnavalescas que estamos acostumados. "Vou estar vestida da maneira que eu acho mais confortável, do meu estilo. Não é fantasia, é uma roupa quase black-tie", disse.





Luiza Brunet relembra a primeira vez de Yasmin Brunet na avenida

Além do retorno ao desfile, Luiza acompanhará a filha, Yasmin Brunet, como musa da Grande Rio. Seguindo o legado da mãe, a influenciadora aceitou o desafio e esqueceu as comparações para desfilar pela primeira vez.

No bate-papo, Luiza contou que a herdeira sempre esteve em contato com o Carnaval. "A primeira vez que ela desfilou no Carnaval foi minha barriga. Eu desfilei grávida na Portela, eu tinha 26 anos e era uma fantasia que mostrava a barriga, foi maravilhoso", relembrou ela.

A ex-modelo contou que Yasmin sempre esteve presente nas quadras, nos desfiles, porém, sempre foi muito tímida e não tinha coragem de soltar o samba no pé.

Luiza revelou quais foram as preocupações da influenciadora sobre o convite. "Tem uma cobrança muito grande, por eu ser mãe dela, ela achava que não estava preparada, e comentou que as meninas brancas são mais cobradas".

Mesmo com tantos olhos voltados para Yasmin, Luiza acredita que todo o esforço da filha terá resultado e ela fará bonito na avenida.





Luiza Brunet analisa compra de títulos no Carnaval

No Carnaval, existe a polêmica e discussão da compra de cargo e privilégios para aqueles que não abraçam o espírito da comunidade. Quando questionada se já passou por esse tipo de situação, Luiza foi sincera.

"Felizmente, não. Você ser convidado é muito mais legal. Eu acho que isso tem que partir de forma natural, para mostrar que você tem uma relevância. Eu acho triste que isso aconteça, mas, ao mesmo tempo, é compreensivo", disse ela.

"A gente sabe que o Carnaval é feito com muita dificuldade, ele não é feito em uma semana, as pessoas precisam trabalhar dentro do barracão. Na minha forma de pensar, hoje em dia, sobre a autonomia financeira, sobre manter os legados em prol das pessoas que trabalham em escolas de samba, o pagamento dos salários e etc, eu acho que isso [o dinheiro] seja para isso também, então, não vejo com maus-olhos" completou.

Por fim, Luiza analisa que se o uso do valor for destinado para a própria escola, não existe polêmica. "Eu acho que é bem-vindo quando tem essa troca, uma motivação que seja benéfica para a comunidade, eu não vejo nenhum problema", concluiu.





