Celso Filho Rafael Infante e Sandra Sá





Ator, humorista e... músico! Sim, apesar de adormecido, o gosto de Rafael Infante pelo lado cantor e compositor sempre esteve presente. Para demonstrar isso, nesta sexta-feira (19), ele, que integra o coletivo de humor "Porta dos Fundos" e fez parte do elenco do programa "Vai Que Cola", do Multishow, e da novela "Bom Sucesso", da Globo, disponibilizou nas principais plataformas digitais o single "Eu Me Livrei de Você", que acabou virando um feat com ninguém mais ninguém menos do que a diva da soul music Sandra Sá.





Sem poupar elogios à dona dos hits "Bye, Bye Tristeza", "Retratos e Canções" e "Solidão", o artista garantiu que essa collab tinha de ser com a Sandra mesmo. "Eu compus essa letra há muitos anos, quando terminei um relacionamento, mas deixei lá na gaveta. Ao retomar o projeto, pensei: 'Essa é uma boa para o repertório, e quero um nome forte'. Como vínhamos interagindo por meio das redes sociais, mandei a letra para que pudesse conhecer, e supercasou. Ela amou, foi tiro certeiro", ressaltou Infante ao entregar os desdobramentos da parceria.





Celso Filho Sandra Sá e Rafael Infante





Depois desse primeiro contato, o plano desabrochou. "Foi incrível! A gente gravou juntos, um olhando para o outro, para dar aquela dinâmica do calor. Teve humor, sensualidade, um pouco de tudo", contou a esta coluna.

Em seguida, deu mais detalhes de sua nova empreitada: "A faixa menciona alguém que conseguiu se livrar de uma relação. Não existem aquelas que falam de encontros? Essa é sobre desencontros, celebração do fim. Está 'faqueada'. A produção é da Pro2, e os arranjos são do Antônio Guerra e do Matheuzinho Schuch, que é baterista também, e meus".