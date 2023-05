Divulgação Jeniffer Setti





Depois de integrar o elenco de "Dona Xepa", "Milagres de Jesus", "Os Dez Mandamentos" e "A Dona do Pedaço", entre outras produções da RecordTV e Globo, respectivamente, a atriz e cantora Jeniffer Setti se prepara para dar o start em novos projetos direcionados à sétima arte.

Um deles é o "Filho do Mangue", dirigido por Eliane Caffé, que está sendo gravado no distrito de Barra do Cunhaú, a cerca de 75 km de Natal, no Rio Grande do Norte, destino ainda pouco explorado pelo turismo. Nele, interpreta Guida.

Divulgação Jeniffer Setti

A trama conta a história de Pedro Chão, pescador de caráter duvidoso, que some com um dinheiro que pertence à comunidade. Após reaparecer ferido e sem memória, as pessoas fazem um julgamento popular para desvendar o desaparecimento do valor.



"Estou amando dar vida a essa mulher que transmite uma mensagem forte e muito feliz por voltar à dramaturgia com tudo! Só este ano, já estou no terceiro filme! Não existe nada mais gratificante para um artista do que viver da arte", destacou ao site.

O outro chega às salas de cinema em agosto. Trata-se de "Saraliaeleia", do qual Mônica Carvalho (que, em 1993, rodopiou entre águas e grãos de areia ao som de "Sexy Yemanjá" na abertura da novela "Mulheres de Areia") é produtora e roteirista. Nesse, em especial, Jey mostra todo o seu potencial para a comicidade.





Já o terceiro longa é o "Remanescentes", produzido pela 360 WayUp, em parceria com a Sony Pictures. Com a direção-geral de Fábio Faria, o thriller ficcional retrata quatro amigos vivendo no período pós-apocalíptico. E, para se adaptar, eles transformam uma casa centenária em uma fortaleza contra os inimigos que cercam o local.

Em janeiro, ela contou à coluna que considera Valentina um presente especial: "Forte e guerreira, nada é capaz de enfraquecer a fé e a determinação dela. Tenho certeza de que tanto a personagem quanto 'Remanescentes' vão encantar o coração do público e também o dos adolescentes".