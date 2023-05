Divulgação/Netflix Giovanna Lancellotti e Danilo Mesquita





A Netflix acaba de divulgar o teaser de "Ricos de Amor 2", protagonizado por Giovanna Lancellotti e Danilo Mesquita. A comédia romântica chega ao catálogo da plataforma de streaming no dia 2 de junho. Mesmo cheia de clichês, a primeira parte da história conquistou o coração de milhões de pessoas em sua semana de lançamento, tornando-se a número um no ranking de produções mais assistidas no Brasil, em 2020.





Na continuação, Paula, interpretada por Lancellotti, e Teto, vivido por Mesquita, enfrentam dificuldades e terão que aprender a lidar com as turbulências no meio do caminho. Enquanto ela segue seus sonhos e retoma seu trabalho como médica voluntária, embarcando para mais uma missão no Amazonas, o rapaz tenta convencer seus parceiros a estabelecer sua cooperativa de tomates num vilarejo, ao passo que se esforçará para reconquistar a amada.







"Ricos de Amor 2" conta novamente com Alok na trilha sonora, que desta vez traz canções inéditas em colaboração com artistas indígenas, além da participação de Jão na música tema. Completam o elenco nomes como Fernanda Paes Leme, Jaffar Bambirra, Lellê, Adanilo, Kay Sara, Aline Dias, Roney Villela e Ernani Moraes. Já a direção fica a cargo de Bruno Garotti, que também assina o roteiro ao lado de Sylvio Gonçalves, Maíra Oliveira e Jama Wapichana. A produção é da Ananã Filmes.