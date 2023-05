ONErpm/Divulgação Vintage Culture





Vintage Culture se prepara para mais um grande passo em sua carreira. Desta vez, ele entrega ao público — nesta sexta-feira, dia 12 — a quinta parte do EP "Vintage Culture & Friends". A obra conta com três faixas inéditas, sendo elas: "Hear You Calling", "One Night in Dubai" e "Tango", que trazem uma nova faceta do som do sul-mato-grossense de 29 anos, considerado um dos melhores DJs do mundo.

"Estou muito orgulhoso e bastante empolgado em poder divulgar esse trabalho para os fãs, que estão comigo há anos, e para os amigos que fiz nessa jornada. Todas as tracks têm uma vibe única", começou dizendo o artista, que, mesmo tendo acumulado mais de um bilhão de streams, continua se reinventando e despertando a atenção de qualquer um.





Em outro momento do bate-papo, o músico explicou que está de malas prontas para passar o verão no hemisfério norte e que o álbum veio para dar esse start. Depois, ao traçar planos e detalhar perspectivas, acrescentou que este será um ano de subir ao palco de grandes festivais, como Lollapalooza, Creamfields e Tomorrowland, e de fazer apresentações em cidades ao redor do mundo, incluindo Tóquio, Londres, Estocolmo, Bucareste e Nova York. "Não há nada melhor", garantiu ao site.





Só para se ter ideia do poder: o rapaz apareceu na concorrida lista Under 30 da "Forbes", em 2017, e foi capa da 145ª edição da "Rolling Stone Brasil", em dezembro de 2019. Além disso, alcançou o primeiro lugar no Top 100 da "DJ Mag". Também atingiu o topo dos charts da Billboard e Spotify com o remix da canção "Slow Down", de Maverick Sabre e Jorja Smith.