Reprodução/Instagram Michele Morrone e Juliette Freire

"Prepare o seu coração, pras coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão!" Os versos da canção "Disparada", imortalizada na voz de Jair Rodrigues, caem como luva e servem para ilustrar a explicação de Juliette Freire à suposta declaração de Michele Morrone, que ficou mundialmente conhecido por estrelar a franquia erótica romântica polonesa, na gigante do streaming.



Ao ser marcada em uma publicação que diz que o astro de 32 anos afirmou em uma live ter interesse nela, a artista paraibana, campeã da vigésima primeira edição do "Big Brother Brasil", da Globo, não se faz de rogada e tratou de responder aos integrantes de seu fandom (leia-se cactos). "Trabalho com provas", manifestou-se aos risos, enquanto a dona do perfil rebateu com estas palavras: "Mulher, eu juro".

Reprodução/Twitter Resposta de Juliette no perfil de uma fã no Twitter

Pelo sim, pelo não, uma coisa é certa: o bonitão está totalmente familiarizado com o Brasil. Tanto que é um dos nomes fortes do elenco do filme "Duetto", que chegou aos cinemas em setembro do ano passado. No projeto audiovisual, ele interpreta o brilhante e controverso cantor italiano Marcello Bianchini, que acaba conhecendo Cora, vivida por Luisa Arraes, uma adolescente brasileira.



Reprodução/Instagram Michele Morrone





O ator de 365 days, Michele Morrone, falou em live que tem um crush na Juliette pic.twitter.com/zPEVAwQEgg — gabi (@gabimituita) January 31, 2023

A própria fã confirmando pra vcs nao dizerem que to de fake news pic.twitter.com/zX39xzfB6r — gabi (@gabimituita) January 31, 2023