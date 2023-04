Reprodução / Instagram 27.04.2023 Tierry e Mikaely Amorim

Tierry está em um novo romance com a modelo baiana Mikaely Amorim. O casal começou o relacionamento no início de abril, mas só agora decidiu tornar público o affair. A própria modelo compartilhou uma foto com o cantor nas redes sociais nesta quinta-feira (27).

Mikaely Amorim é influenciadora digital, modelo e já foi eleita miss da cidade de Euclides da Cunha, na Bahia. Com mais de 126 mil seguidores no Instagram, a jovem compartilha o dia a dia e produz conteúdo sobre moda, maquiagem e exercícios físicos.





A modelo e o cantor foram vistos jantando juntos em São Paulo no início do mês, em companhia de amigos. Além disso, ela acompanhou Tierry durante a gravação do DVD dele, realizada há duas semanas em Salvador.

Tierry, que já teve relacionamentos com Gabi Martins e Carla Bruno, é bastante discreto em relação à vida amorosa e não costuma expor muito os relacionamentos.





