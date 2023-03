Reprodução/Globo - 01.03.2023 Marília Miranda e Fred Nicácio entraram como dupla no 'BBB 23'





Primeira eliminada do "BBB 23", Marília Miranda segue comentando a edição nas redes sociais e falou da saída de Fred Nicácio nesta terça-feira (28). A frase "você tem sangue de Maria Bonita" marcou a participação do médico no reality show e voltou a repercutir com a eliminação, o que gerou reclamações da maquiadora na web.

Marília reforçou a autoria do meme, explicando que dizia a frase desde o início do programa. "A frase é minha desde sempre antes do programa. Inclusive está no meu VT de entrada no programa. Desculpe se vocês têm amnésia seletiva", declarou no Twitter.





"O Nicácio apenas usou a minha frase que eu disse lá na casa em um momento que eu estava triste, não foi criada por ele", complementou em outra postagem na rede. Fred e Marília entraram no "BBB" como dupla e foram ao quarto secreto após enfrentar o primeiro paredão da temporada, que resultou na eliminação da sister.

A declaração reuniu críticas de alguns internautas. "A vida está realmente difícil quando se reclama autoria de bordão, né?", comentou uma pessoa. "Foi com Dr Fred que a frase brilhou. Nicácio é o dono do entretenimento", opinou outra. "Brigar por autoria de frase agora é o fim da picada e da imaturidade. Viralizou quando ele disse e ponto", escreveu mais uma.



