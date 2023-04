Estúdio 2 No Click Analu Borges







Conhecida por seu trabalho na televisão e no teatro, Analu Borges, que já foi surpreendida com a entrada de Anitta em sua live, elogiada por nada mais nada menos do que Xuxa Meneghel no extinto "Legendários", de Marcos Mion, na RecordTV, convidada pelo cantor Belo para dividir os vocais de "Não Quero Mais" em uma de suas apresentações em 2018 e uma das finalistas do Dança Kids, exibido dentro do programa "+Show", com Danny Pink, na Redevida, viveu uma noite inesquecível em sua desejada e aguardada celebração de aniversário no Buffet Villa das Estações, na zona sul de São Paulo.

Belo e Analu Borges





Empolgada com a realização de seu baile, Analu participou de todos os detalhes, desde a escolha do menu, que incluiu os tradicionais sushis, sashimis e tempurás do Watashi Sushi e as famosas pizzas do La Rama, até a luxuosa decoração assinada pela Chriska Eventos, Balões Joy e o Espaço Empório, nos tons dourado, vermelho, branco e preto. E, por meio do Instagram, fez questão de mostrar os doces, os salgados e as bebidas servidas no evento. "Só tenho a agradecer aos que tornaram possível esse meu sonho", revelou a jovem ao site.

Analu Borges, que fez parte do balé infantil do 'Programa Raul Gil', do SBT, inovou com uma performance especial





Seguindo o protocolo tradicional, a début apostou em três figurinos da Marina's Rigor. O primeiro foi usado durante a recepção dos convidados, o segundo, na valsa, e o terceiro, na "baladinha". "Foi muito incrível e emocionante ver minha família e amigos se divertindo ao som dos DJs Jonathan Martinez, Robinho e David e festejando essa importante data comigo. Guardarei o momento na memória, porque foi algo que sempre quis", derreteu-se a artista paulistana, que, aliás, está prestes a voltar aos palcos com um espetáculo inédito.

Alegria e descontração ao lado dos pais, Cris Borges e Rodrigo Borges, também conhecido como Peixe