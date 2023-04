Reprodução/Instagram Eliza Joenck e Maíra Cardi





Alguns seguidores de Maíra Cardi ficaram intrigados com Eliza Joenck, que já namorou Dado Dolabella e Jonatas Faro e viveu um affair com o ator Leonardo DiCaprio. O motivo? Um comentário deixado na publicação em que a ex-participante da nona edição do "Big Brother Brasil", famosa por divulgar hábitos saudáveis como analista comportamental e coach de emagrecimento natural, citou que se batizou nas águas e anunciou que havia sido pedida em casamento pelo educador financeiro Thiago Nigro.

Para eles, a bela de Floripa não colocou em prática a "sororidade" ao identificar as mesmas referências e deixar assentar a ideia de que havia lido algo parecido num passado não tão distante assim. O desabafo, entretanto, dividiu opiniões no Instagram. Uns, por sua vez, escreveram frases como "podemos divergir. Somos diferentes, aliás, como todos os seres humanos"; outros se incomodaram e falaram: "Se não segue, para que emitir uma opinião ou postar algo considerado polêmico ou até mesmo que seja contrário ao pensamento dela?".





Um dos trechos da legenda de Maíra diz: "Esse dia sempre será marcado para o resto da minha vida. Nasci de novo, fazendo uma aliança com Deus e outra com ele! Você não poderia ter escolhido um momento mais único do que esse para me pedir em casamento! Ainda emocionada e com o coração acelerado do batismo, as primeiras palavras que ouvi foram as suas, se declarando de uma forma mágica e única que jamais vivi. Terminando ajoelhado, com uma caixinha azul no rio Jordão!".

Para tentar entender o imbróglio, a reportagem fez contato com Eliza Joenck, mas a modelo não respondeu até a conclusão do texto. Tempos depois, no entanto, a artista optou por bloquear o perfil do titular desta coluna do iG Gente no Instagram. O espaço segue aberto caso queira se posicionar.