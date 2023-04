Reprodução/ Instagram Maíra Cardi é pedida em casamento por Thiago Nigro

Neste sábado (22), Maíra Cardi anunciou que foi pedidda em casamento pelo novo namorado, Thiago Nigro, conhecido como o Primo Rico. O pedido foi feito no Rio Jordão, em Israel.

Os dois se batizaram no local sagrado e, por lá, oficializaram a união. "Esse dia sempre será marcado para o resto da minha vida. Nasci de novo, fazendo uma aliança com Deus e outra com ele", disse a influencer em um post no Instagram.

Maíra ainda falou da emoção que sentiu no momento: "Você não poderia ter escolhido um momento mais único do que esse para me pedir em casamento! Ainda emocionada e com o coração acelerado do batismo, as primeiras palavras que ouvi foram as suas, se declarando de uma forma mágica e única que jamais vivi. Terminando ajoelhado, com uma caixinha azul no Rio Jordão!".

Maíra já foi casada com Arthur Aguiar, com quem teve um relação repleta de traições. Depois do término com o ex-BBB, ela engatou o romance com Thiago Nigro, no início de março.





