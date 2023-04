Reprodução/Instagram Daniel Santos, do Londrina Esporte Clube





A ex-BBB e coach de emagrecimento Maíra Cardi não foi a única figura pública a cumprir uma tradição do cristianismo e a imergir nas águas nos últimos dias. Daniel Santos, um dos destaques do Londrina Esporte Clube, que conta com Edinho Nascimento, ex-goleiro e filho de Pelé, como treinador, também. O lateral-direito de 19 anos anunciou a sua decisão por meio do Instagram.

Depois, em contato com a coluna, o atleta, que frequenta a igreja evangélica Reviver Church, do pastor Ricardo Batarse, ressaltou a sua fé em Jesus e a vontade de seguir o caminho sagrado durante a sua vida. "Um coração disposto a obedecer a Deus", começou dizendo, para, logo em seguida, mencionar uma passagem bíblica (Mateus 28:19) e acrescentar que "é impossível ter um encontro, uma experiência sobrenatural com Deus, e continuar o mesmo".





Ainda durante o bate-papo, o atacante petropolitano falou que quer jogar no Tubarão [alcunha do Londrina] um futebol que dê alegria e prazer ao torcedor. Nesse cenário, acabou revelando dois de seus maiores sonhos e desejos: primeiro, vestir a camisa de um time europeu; segundo, ser escalado para a seleção brasileira e disputar um mundial.

"Eu trabalho bastante para poder conquistar meu espaço lá em cima e sei que não é fácil. Aqui sigo aprendendo e dando um passo de cada vez para poder alcançar essas oportunidades. Estou me dedicando ao máximo para isso", destacou o rapaz, que foi vice-campeão do Campeonato Paranaense Sub-17 em 2019 e campeão no ano passado. Soma-se a isso o fato de ele ter sido o titular da Copa São Paulo de Futebol Jr. em 2022.