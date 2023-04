Reprodução/Instagram Italo Ferreira





"Como assim, Italo Ferreira na minha sala, para fazer preenchimento comigo?" Essa foi a reação de Mateus Cabral, especialista em harmonização, quando se viu diante do ídolo de Baía Formosa sentado na cadeira de seu consultório.

O ar de espanto não foi à toa. É que o profissional acompanha a trajetória do atleta potiguar desde 2019, período em que conquistou o título pela primeira vez, evitou o tri de Gabriel Medina e se tornou o terceiro brasileiro a levantar o caneco em Pipeline, no Havaí. "Imaginem como fiquei quando o pessoal me ligou e avisou: 'O Italo está chegando aí, e você vai atendê-lo'. Confesso que precisei sair para tomar um café, putz, era o Italo Ferreira!", destacou.





Reprodução/Instagram Italo Ferreira na época em que arriscou aéreo, caiu e quebrou o nariz





Depois, ao relembrar o conselho que ouviu: "Trate-o como um paciente normal, mas, se errar, vai acabar com sua carreira!", não escondeu o nervosismo que sentiu. O suspiro aliviado veio após o campeão olímpico, "com toda a sua simplicidade e humildade, virar e dizer: 'Pode fazer o que quiser e achar que deve ser feito'".

Segundo a "IstoÉ Gente", Italo passou por um susto em abril do ano passado ao sofrer um acidente durante um treino em Margaret River, na Austrália, e fraturar a cavidade nasal. E, na busca por sanar esse incômodo, realizou pequenos procedimentos que o deixaram com a aparência mais descansada e renovada, sem mudar as características principais do seu rosto.

Divulgação Italo Ferreira e Mateus Cabral





Por fim, ao parabenizá-lo pela intervenção, o medalhista, que está namorando a DJ Ana Carla Medeiros, mais conhecida como Kali, ex-participante da temporada inicial do reality show "The Circle Brasil", da Netflix, acabou se desculpando pela correria, por nunca ter horário certo e por sempre ligar de última hora para marcar os agendamentos: "Obrigado pelas conversas. Acredito que criamos uma amizade boa e saudável. Te vejo em breve, abração".