Reprodução/Instagram Maíra Cardi publica fotos com o namorado e a filha: 'Felicidade'

Na manhã deste domingo (9) Maíra Cardi compartilhou fotos inéditas na companhia do namorado, Thiago Nigro, e a filha, Sophia .

Sorridentes e brincalhões, o trio posou coladinho e, na legenda, a influenciadora refletiu sobre a vida.





"Tem coisas que só aprendemos com o tempo e com a vivência, uma delas são as coisas que REALMENTE importam da vida! Para a grande maioria das pessoas somos muito novos para já termos chegado onde chegamos , em termos de conquistas palpáveis, coisas rótulos, dinheiro!", escreveu ela em um trecho.

"Dizer que dinheiro não trás felicidade quando não se tem ou nunca se teve tanto assim, é o mesmo que dizer que prefere frio sem ter conhecido o calor ou você e versa! Após fazer muito dinheiro, fama, e poder comprar tudo que desejamos, podemos afirmar com propriedade que o que não se compra é o que realmente importa de verdade!", apontou ela em outro.

Nos comentários, os internautas geraram discussão sobre o texto. "Necessidade obsessiva de provar felicidade é sinal que ainda não a encontrou", disse uma; "O amor está no simples", declarou outra; "A necessidade repetitiva e diária da autoafirmação é um indício claro do 'autodesespero'. No seu próprio texto ela se contradiz", opinou uma terceira.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente