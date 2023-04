Divulgação/Netflix Chris Hemsworth no filme 'Resgate 2'





Deixando um pouco de lado seu tradicional traje de super-herói da Marvel, Chris Hemsworth está de volta como Tyler Rake em "Resgate 2", sequência do aclamado thriller de ação da gigante do streaming. Depois de sobreviver aos acontecimentos do longa-metragem antecedente, o mercenário embarca em mais uma missão mortal: resgatar a família de um implacável criminoso.





O astro britânico e o diretor Sam Hargrave trabalham juntos novamente nessa produção de Joe e Anthony Russo, com roteiro de Joe Russo (um dos diretores de "Vingadores: Guerra Infinita" e "Vingadores: Ultimato"). Golshifteh Farahani, aliás, repete seu papel do primeiro filme, e Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili completam o elenco.





Divulgação/Netflix Chris Hemsworth





Baseado na HQ "Ciudad", de Ande Parks, com ilustrações de Fernando León González, o projeto audiovisual conta com a assinatura de Hemsworth como um dos produtores. Ao divulgar o teaser oficial no Instagram, o irmão do também ator Liam Hemsworth, ex da cantora, compositora e atriz Miley Cyrus, revelou que a estreia global acontece em 16 de junho.