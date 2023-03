Tauana Sofia Julia Konrad





Julia Konrad retornou ao streaming. A recifense, que interpretou a Ciça em "Malhação: Seu Lugar no Mundo", é um dos nomes fortes da continuidade de "Cidade Invisível", que foi disponibilizada nesta quarta-feira, dia 22, na Netflix. Na obra, interpreta Gabriela Alves, uma ativista ambiental casada com Eric Alves, papel do ex-galã da Globo Marco Pigossi.

Em rápido contato com o site, a artista destacou sua ansiedade para conferir os episódios no ar, "mais até que na primeira versão", como fez questão de frisar. Em seguida, comentou que foi uma delícia voltar a gravar, reencontrar o elenco e saber um pouco mais dessa sua personagem tão misteriosa. "Estou animada para assistir com o público ao desenrolar da trama", afirmou.





Mas as novidades não param por aí! Além da ficção de Carlos Saldanha, que encantou o Brasil e o mundo, alcançando o "Top 10" em mais de 40 países, a atriz também está confirmada na próxima fase de "Dom", do Amazon Prime, e em "Rio Connection", da Sony, em parceria com o Globoplay. Em todas elas, Julia mostra a sua pluralidade e o domínio em línguas estrangeiras, já que atua em português, espanhol e inglês.