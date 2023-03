Reprodução/Instagram Oscar Magrini





Marido de Matilde Mastrangi, que ficou famosa nos anos 70 e foi uma das musas da pornochanchada, Oscar Magrini foi o convidado de Daniela Albuquerque no "Sensacional". Na atração da RedeTV!, o galã revelou como lida com as gravações, digamos, mais calientes. "São trinta pessoas acompanhando. Então, não há constrangimento, tem que respeitar a colega", afirmou.

"São 40 novelas, 16 peças, 22 filmes, e sou casado há mais de três décadas. Quero fazer o melhor para quem está em casa pensar: 'Ambos estão se pegando, saindo para jantar' [...]. Se passei essa realidade, estou exercendo o meu trabalho", ressaltou Magrini, que comentou ainda não ter tido dublê na cena de nudez que foi ao ar em um dos capítulos de "Em Família". "A vergonha existe, lógico, porque você não está sozinho. Não é o Caio Castro, não. Mas o coroa aqui está bem!", manifestou-se, aos risos, durante o bate-papo.





Destaque nacional por dar vida a diversos personagens emblemáticos, como Ralf, em "O Rei do Gado", e Gustinho, em "Torre de Babel", o veterano foi sincero ao opinar sobre criadores de conteúdo, como é o caso de Jade Picon (apesar de o santista evitar citar nomes), que ganham papéis por conta do engajamento nas redes sociais.

"Não sei contracenar com pessoas que são influencers. Não estudaram expressionismo, atitude, Stanislavski. O que é isso para elas? 'Tenho cinco milhões de seguidores', Tá bom!, mas, na internet, hoje em dia, tudo é muito descartável", refletiu Magrini.