Reprodução/Instagram Mateus Carrieri e Oscar Magrini dançam 'Zona de Perigo' só de sunga e surpreendem

Mateus Carrieri e Oscar Magrini deixaram os seguidores babando ao compartilharem um vídeo dançando 'Zona de Perigo', o hit do Carnaval cantado por Léo Santana.

Apenas de sunga, o ator e o ex-Fazenda apareceram com um filtro de fogo e esbanjaram molejo na dancinha da canção.





"Versão Léo Santana 55+. Terça de carnaval pegando fogo. Bora se divertir com a dancinha", escreveu Oscar na legenda da publicação.

Não demorou muito para os fãs lotarem os comentários com elogios para a dupla. "É dos coroas que elas gostam mais", escreveu uma; "Estão melhores que o Léo Santana", brincou outra; "Definição de tanto faz", comentou uma terceira.





